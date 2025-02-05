В Калининградской области пройдет финал международной премии «Лохматый Оскар»

В финал международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый Оскар») вошли семь собак, кошек и бегемотиха. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.

Финалистов премии выбирали в «Народном голосовании». За победу в номинации «Братья наши» поборются дворняжка Победа из Самары, кошка Багира, собака — канистерапевт Рона из Калининграда, камчатская овчарка Ирбис, служебный пес Жаир из Уссурийска, бегемотиха Захарья из Казанского зоопарка и служебный кот Толик из Москвы.

В поддержку питомцев пользователи Сети оставили более 34 тысяч голосов. В этом году в первые истории премии в финал вошли семь конкурсантов. Это произошло из-за того, что кандидаты, занявшие в голосовании пятое и шестое место, получили одинаковое количество баллов, а питомец, оказавшийся на седьмом месте, отстал от своих «конкурентов» только на один балл.

В рамках премии также наградят людей, которые помогают животным и защищают их. Финалистами специальной номинации «В ответе за тех» стали фонд «Ковчег» из Ставрополя, школьница Варвара Гузнаева из Липецкой области, команда жителей Камчатки, волонтеров, спасателей МЧС и ГИМС, а также Роман Миржанов из Санкт-Петербурга и реабилитационный центр «ЗооБишкек» из Кыргызстана.

Победителей «Лохматого Оскара» выберут по итогам голосования жюри. Их имена объявят на церемонии, которая пройдет весной в городе Зеленоградске под Калининградом.

Международная премия «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый Оскар») впервые состоялась в 2019 году. Специальное жюри, в состав которого входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из разных стран мира, награждают животных, которые совершили «важные и достойные поступки».