В Госдуме объяснили, почему у россиян дважды будут длинные выходные в мае

Нилов: в мае у россиян дважды будут длинные выходные

Длинные выходные ждут россиян в мае за счет переноса рабочих дней. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«В этом году у нас в мае будут продолжительные праздничные дни: 1-4 и 8–11 мая. <…> В целом в этом году получаются продолжительные майские выходные из-за переносов», — уточнил собеседник агентства.

Нилов обратил внимание, что 5, 6 и 7 мая будут обычными рабочими днями, однако сотрудники по договоренности с работодателями смогут взять отпуск или работать удаленно.

Решение о переносе выходных дней приняло правительство еще в 2024 году, продолжил депутат. Затем это согласовала трехсторонняя комиссия. «И вот мы получаем два раза в мае продолжительные выходные дни», — заключил он.