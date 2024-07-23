В Чечне поддержали блогера, которого Мизулина назвала скамером

Министр по делам национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев записал сообщение в поддержку блогера Асхаба Тамаева, которого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала скамером и обвинила в неуважении к исламу. Свое обращение чиновник опубликовал в Telegram-канале .

«Человек с твердой гражданской позицией, регулярно оказывающий помощь участникам СВО. На своих платформах пропагандирует здоровый образ жизни, популяризирует спорт», — заявил Дудаев.

Мизулина заявила, что жители республики пожаловались на Тамаева из-за его стримов из казино. Его обвинили в мошенничестве и обмане аудитории. Дудаев в ответ на публикации призвал оставить блогера в покое и заняться своими делами. Министр уверен, что репутацию Тамаева захотели испортить «непонятные руководители непонятных организаций».

Ранее Мизулина осудила Тамаева за его пощечину подростку. Блогер ударил подростка возле «Москва-Сити» за выкрики в его сторону.