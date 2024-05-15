Ura.ru: жителям ЯНАО пообещали теплое лето | 360°

Общество 15 мая 2024, 18:18 Ura.ru: жителям ЯНАО пообещали теплое лето

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Руководитель департамента гражданской защиты ЯНАО Максим Тютюнник рассказал, какое лето ожидается в регионе. По его словам, средняя температура воздуха будет выше многолетних значений, написал сайт Ura.ru.

Уже в конце июня температура воздуха в Красноселькупском и Пуровском районах превысит средние многолетние значения. В конце июля — начале августа высокие температуры придут в Шурышкарский и Надымский районы.

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Прохождение ледохода в районе Антипаюты прогнозируется в начале июня, поскольку сейчас на Ямале преобладают минусовые температуры.