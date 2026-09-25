Ura.ru: покупатели могут распознать подделку золота по клейму и документам

Перед покупкой золотого украшения стоит проверить маркировку и документы. Домашние тесты помогут заметить признаки подделки, но не заменят проверку у специалиста, сообщает Ura.ru .

На российском украшении должны быть государственное пробирное клеймо и именник производителя. Покупателю стоит осмотреть их под лупой, сверить данные на бирке и запросить чек. Нечеткая маркировка, облупившееся покрытие и металл другого цвета на потертостях — повод отказаться от покупки. Цвет, вес и цена сами по себе не доказывают подлинность.

Дома можно поднести к изделию сильный магнит: выраженное притяжение указывает на возможную подделку. Но отсутствие реакции ничего не доказывает, а притягиваться может лишь деталь застежки. Проверка в воде тоже неточна: на скорость погружения влияют полости, камни и состав сплава. Тест с керамической плиткой способен поцарапать украшение.

Йод, уксус и нашатырь могут оставить следы или повредить покрытие и вставки. Эти способы не определяют точную пробу и содержание золота. Если изделие вызывает сомнения, его лучше отнести в ювелирную мастерскую, пробирную палату, оснащенный оборудованием ломбард или аккредитованную лабораторию.