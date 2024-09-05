Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки Московской области допускает нарушения

Согласно доводу жалобы, Управление ЖКХ неправомерно отменило конкурсы.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалоб, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка отмены конкурсов, и признала жалобу обоснованной.

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте