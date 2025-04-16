Умер почетный гражданин Москвы, ветеран Великой Отечественной войны Иван Слухай
Почетный гражданин Москвы, председатель столичного комитета ветеранов войны Иван Слухай умер на 101-м году жизни. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в Telegram-канале.
Он рассказал, что Слухай почти 30 лет руководил комитетом и активно помогал создавать программу «Памяти Московского народного ополчения». Когда-то и сам Иван Андреевич начинал воевать в его рядах, затем поступил в пехотное училище, встретил Победу в Австрии и остался служить в армии, уйдя в отставку только в 1987 году в звании генерал-майора. На пенсии он занялся общественной работой.
Звания почетного гражданина его удостоили в 2016 году.
«Человек поистине выдающейся судьбы, искренний патриот и настоящий герой», — подчеркнул Шапошников.
Сегодняшнее заседание Мосгордумы началось с минуты молчания в память об умершем.
Свои соболезнования родным и близким покойного выразил и мэр Сергей Собянин.
«Душевная щедрость, отзывчивость и мудрость Ивана Андреевича снискали ему глубокое уважение москвичей», — написал градоначальник.
Он добавил, что светлая память о Слухае навсегда сохранится в сердцах горожан.