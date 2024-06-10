Учитель-логопед Афонина посоветовала ограничить ребенку время просмотра мультиков

Ребенок должен проводить за просмотром мультфильмов ограниченное время, нельзя, чтобы он сидел перед телевизором три часа подряд. Об этом «ТСН24» рассказала учитель-логопед Наталья Афонина.

Кроме того, она призвала родителей серьезно фильтровать, что именно смотрит их ребенок. Потому что тот же полюбившийся им Шрек — грубый и невоспитанный, а чадо может начать его копировать.

«Помните, час в день — это максимум для дошкольника. Как говорил персонаж мультфильма „Приключения поросенка Фунтика“: „Меньше — можно, больше — ни-ни!“» — отметила педагог.

Она добавила, что это результаты научных исследований. Если ребенок будет проводить у телевизора больше времени, это отразится на его психике.