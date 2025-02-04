Учитель Казаков раскритиковал идею создания в школах «романтической атмосферы»

Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков прокомментировал предложение создавать в школах «романтическую атмосферу». Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Педагог не поддержал инициативу, отметив, что организация танцев и тематических вечеров должна относиться исключительно к воспитательной деятельности. Отношения у учеников «возникнут естественным образом», добавил эксперт.

«Очень странная, спорная идея. <…> Бесспорно, что для детей нужно организовывать досуг, помогать им, направлять, но цели все-таки должны быть другими», — высказался учитель.

Если педагоги будут работать в нормальных условиях, добавил Казаков, у них будет время на воспитание, и проблемы, возникающие в процессе взросления, в частности отношения между полами, будут разрешены.