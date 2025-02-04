Ученый Вольнов: массовый переход на программирование приведет к деформации мышления

В российских вузах появится больше бюджетных мест для программистов. Однако IT-специалист — это штучный продукт, который не нужно переводить на массовое образование, считает директор Центра технологической поддержки образования Московского политехнического университета, кандидат технических наук Илья Вольнов. Своим мнением он поделился в эфире ОСН .

Специалист отметил, что в будущем мы будем программировать на естественном языке с помощью голосовых команд, а привычные системы, в том числе Python, выйдут из обихода.

«Массовый переход на программирование и прививка такого способа мышления через однозначный язык программирования, будет означать деформацию нашего мышления», — заявил ученый.

По словам Вольнова, рыночная ситуация меняется быстрее, чем текущая система образования, поэтому чтобы совпасть с ней необходимо действовать на опережение.