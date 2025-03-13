Ученый Гламаздин: корм для кошки должен содержать более 40% мяса или рыбы

Директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин рассказал в беседе с Ura.ru , как грамотно выбрать корм для кошки. Продукт должен содержать от 40% до 70% мяса или рыбы.

По словам эксперта, производитель обязан указать на упаковке конкретные виды мяса, например курица, утка, индейка и лосось. Хороший сухой корм содержит от 30% до 50% белка и от 10% до 20% жиров.

«Что касается витаминно-минерального состава, то в рационе должен быть таурин в количестве от 1000 до 2000 миллиграммов на килограмм корма, а также полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6», — предупредил специалист.

Важными компонентами он назвал кальций, фосфор, магний, цинк и селен. Для восполнения недостатка калия в рационе кошек ученый посоветовал включать говядину, рыбу, курицу или печень.