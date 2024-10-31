Ученые ИКИ и ИСЗФ не исключили возможность магнитной бури 31 октября

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ в разговоре с Ura.ru рассказали, будет ли магнитная буря 31 октября.
По словам ученых, возможность возникновения магнитной бури в этот день не исключена. Точно спрогнозировать ее приход достаточно сложно, поскольку это явление непредсказуемое. Даже если магнитная буря и произойдет, уровень колебаний не будет превышать трех баллов, говорится в сообщении ученых.
Специалисты отмечают, что вероятность перехода в сильный магнитный шторм 31 октября равна 1%. Что касается прогноза на ноябрь, последний месяц осени обещает быть мощным на магнитные бури. Они могут оказать существенное влияние на земную магнитосферу.
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