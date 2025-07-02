Молодежный творческий фестиваль прошел в Дубне
Новые арт-объекты появились в Дубне в рамках проведения фестиваля городского творчества «Diунозавр-фест». Идея принадлежала студентам наукограда.
Мероприятие прошло в округе в выходные около университета «Дубна». Одним из организаторов также стали представители архитектурной школы «Марш», с которой вуз сотрудничал в течение года.
Фестиваль стал итогом сотрудничества вуза и архитектурной школы. Здесь прошли финальные обсуждения и мастер-классы.
Студенты-архитекторы сделали тотальную инсталляцию на плацу. Также провели выставку проектов, разработанных специально для Дубны.
Участники события смастерили скамью, сплели две конструкции из иловых веток. Все реализовали по проектам «Марша».
В планах организаторов и дальше преображать территорию учебного заведения.
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