Двое пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске остались в тяжелом состоянии

Сотрудники авиамедицинской бригады Центра медицины катастроф доставили в столицу шесть человек, пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на Ижевск. Среди них есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве сообщили, что два человека в тяжелом состоянии санавиацией доставили в НИИ им. Склифосовского. Двое пострадавших проходят лечение в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, а еще один — в НМХЦ им. Пирогова.

Ребенка положили в ЦИТО им. Приорова.

Накануне утром украинские боевики атаковали беспилотниками одно из промышленных предприятий в Ижевске. Три человека погибли, 35 госпитализировали, состояние шести раненых оценивалось как тяжелое.

Правительство Удмуртии пообещало выплаты семьям погибших и пострадавших. Ночью спецборт МЧС доставил в Москву шестерых пострадавших при атаке дронов ВСУ.