В Барнауле проверят детский сад после сообщений о запертом ребенке

Прокуратура Алтайского края проведет проверку после сообщений о ребенке, которого воспитатели якобы закрыли в детском саду. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о том, что сотрудники детсада забыли про воспитанника и ушли домой, распространилась в соцсетях накануне. Когда мама мальчика пришла забирать сына, то наткнулась на закрытые двери.

Только спустя несколько часов удалось зайти в помещение. Ребенок к тому моменту плакал в шкафу со швабрами.

«Организована проверка исполнения соблюдения требований безопасности при оказании образовательных услуг и по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — рассказали в прокуратуре.

Ранее стало известно, что в Миассе в Челябинской области родители воспитанников детского сада обвинили воспитательницу в жестоком обращении с детьми.