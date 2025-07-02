Гогунского объявили в розыск на Украине более года назад

Российского актера Виталия Гогунского, известного по сериалу «Универ», уже больше года разыскивает Служба безопасности Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Гогунский есть в базе данных розыска на Украине. Его туда внесли 17 июня 2024 года. До этого СБУ предъявляла заочные обвинения россиянам, однако ни одно из них не привело к каким-либо последствиям.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск режиссера Никиту Михалкова. Как отметил RT, артист выразил недоумение по поводу случившегося. Он не понял, как русский режиссер может негативно повлиять на страну.

До этого в СБУ заявили о розыске командира спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинова. Однако военного эта новость не напугала. Он предупредил сотрудников украинской спецслужбы, что отыщет их первым.