Общегородской выпускной вечер прошел в парке «Крестов брод» в Шатуре

Выпускники в Шатуре ярко и празднично отметили окончание школы. Они отправились на общегородской выпускной в парке «Крестов брод». В этом году аттестат получили более 200 одиннадцатиклассников, из них 46 наградили медалями «За особые успехи в учении», еще пять сдали ЕГЭ на 100 баллов.

В праздничный вечер для выпускников звучали поздравления и напутствия от учителей и родителей.

«Желаю каждому из вас найти свою дорогу и встретить тех самых людей, которых вы сможете по-настоящему назвать своими — это настоящие друзья, ваши любимые, и тогда вы будете по-настоящему счастливы, я в этом уверен», — обратился к выпускникам глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.