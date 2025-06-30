Общегородской выпускной вечер прошел в парке «Крестов брод» в Шатуре

Выпускники в Шатуре ярко и празднично отметили окончание школы. Они отправились на общегородской выпускной в парке «Крестов брод». В этом году аттестат получили более 200 одиннадцатиклассников, из них 46 наградили медалями «За особые успехи в учении», еще пять сдали ЕГЭ на 100 баллов.
В праздничный вечер для выпускников звучали поздравления и напутствия от учителей и родителей.
«Желаю каждому из вас найти свою дорогу и встретить тех самых людей, которых вы сможете по-настоящему назвать своими — это настоящие друзья, ваши любимые, и тогда вы будете по-настоящему счастливы, я в этом уверен», — обратился к выпускникам глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.
Организаторы подготовили большую программу и интерактивные зоны. Ребята мастерили украшения, рисовали, заполняли «Книгу будущего», делали сотни фотографий, чтобы этот день они запомнили надолго.
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