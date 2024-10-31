Турпоток в Россию увеличился за год на 42%

В Россию стало приезжать больше иностранных туристов, за год их приток увеличился на 42%.Об этом сообщило НИА «Нижний Новогород» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По его словам, в этом году в российских отелях побывали более трех миллионов иностранцев. Чернышенко подчеркнул, что это подтверждает растущую популярность России у зарубежных туристов.

Он добавил, что возглавляет топ популярных у путешественников регионов Дальний Восток. Туристы едут в Якутию, Амурскую область и Хабаровский край. Также почти на 70% увеличилось число иностранцев, которые посетили Карелию, Петербург, Мурманскую и Иркутскую области.