Турпоток в Россию увеличился за год на 42%

В Россию стало приезжать больше иностранных туристов, за год их приток увеличился на 42%.Об этом сообщило НИА «Нижний Новогород» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
По его словам, в этом году в российских отелях побывали более трех миллионов иностранцев. Чернышенко подчеркнул, что это подтверждает растущую популярность России у зарубежных туристов.
Он добавил, что возглавляет топ популярных у путешественников регионов Дальний Восток. Туристы едут в Якутию, Амурскую область и Хабаровский край. Также почти на 70% увеличилось число иностранцев, которые посетили Карелию, Петербург, Мурманскую и Иркутскую области.
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