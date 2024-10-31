Тренер Стантен посоветовала ходить быстрым шагом не менее 150 минут в неделю, чтобы похудеть

Ходьба — один из самых популярных способов увеличить физическую активность и сбросить вес. Чтобы результат не заставил себя долго ждать, необходимо придерживаться ряда правил. Об этом рассказала тренер Мишель Стантен сайту verywellfit.com.
По ее мнению, необходимо ходить в умеренном темпе не менее получаса пять раз в неделю. Это поможет нормализовать уровень сахара в крови, снизит количество холестерина, улучшит артериальное давление, а также повысит настроение и качество сна, приводит слова специалиста Мойка 78.
Чтобы с легкостью увеличить количество пеших прогулок Стантен посоветовала парковать машину подальше от дома, не пользоваться лифтом, чаще выбираться на различные экскурсии и выбирать новые маршруты для поддержки мотивации.
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