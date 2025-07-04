Излюбленный президентом США Дональдом Трампом прием не сработает в контактах с президентом России Владимиром Путиным. Он проигнорирует пустые угрозы, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom .

«Трамп говорит, что недоволен Путиным, заявляет, что ему придется надавить на Путина, но ему все равно. И я думаю, что сейчас Трамп понимает, что пустые слова не сработают», — предупредил он.

В целом возобновление двусторонних контактов на высоком уровне Риттер назвал хорошим знаком, несмотря на разногласия президентов по некоторым вопросам. По его мнению, Трамп осознал, что для США важно восстановить отношения с Россией.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля. На Украине увидели в этом свидетельство урегулирования конфликта за спиной киевского режима. Депутат Александр Дмитрук предупредил, что после переговоров с Россией США лишь выдвинут Украине условия.