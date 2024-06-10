Тренер Пужанова назвала занятия на пилоне сложной спортивной дисциплиной

Pole Dance, или занятия на пилоне, — это сочетание искусства и спортивной дисциплины, не имеющее ничего общего со стриптизом. Об этом «ТСН24» тренер студии фитнеса и пилона «Luna pole» Екатерина Пужанова.

Она объяснила, что занятия на пилоне помогают развиться силе и гибкости. Кроме того, они включают множество элементов пластики и танца.

«Pole Dance может оказать положительное влияние на общее здоровье, физическую форму и психологическое состояние», — отметила Пужанова.

Она добавила, что занятия на пилоне также помогают повысить самооценку и стать более уверенным в себе.

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