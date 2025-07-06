Девушка погибла при падении с горы Маяк в Челябинской области

Поход с друзьями на обзорную площадку горы Маяк в Юрюзани Челябинской области закончился падением в пропасть для 17-летней девушки. Как сообщила пресс-служб а регионального управления СК, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В ведомстве уточнили, что на обзорную площадку компания пришла днем в минувшую субботу, 5 июля.

После поднятия на гору у девушки резко ухудшилось состояние и нарушилась координация движения. Она потеряла равновесия и упала с высоты более 100 метров.

Следователи назначили комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. По итогам работы они примут решение о возбуждении уголовного дела.

В минувшую субботу, 5 июля, турист оступился при поднятии на Айгирские скалы в Башкирии упал с высоты на острые камни. От полученных травм он скончался на месте. По предварительным данным, мужчина оступился во время выбора места для фотосессии.