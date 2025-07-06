Путин напомнил, что у России и США всегда были добрые, но своеобразные отношения

У России и США довольно длительное время были весьма своеобразные отношения, но на протяжении всей истории находилось нечто, объединяющее страны. На это указал президент Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин .

«Что касается американцев, у нас всегда были — на протяжении очень длительного времени — очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами», — указал глава государства.

Россия, отметил Путин, поддерживала стремление страны к независимости от Великобритании, поставляла оружие и помогала деньгами.

«Север поддерживали в ходе войны Севера и Юга», — напомнил президент.

Обеим сторонам, добавил он, удавалось находить то, что их объединяло.

На днях американский лидер Дональд Трамп признал, что Путин показал себя как настоящий профессионал в условиях санкционного давления.