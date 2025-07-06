«У нас всегда были добрые и своеобразные отношения». Путин — об общей истории России и США
Путин напомнил, что у России и США всегда были добрые, но своеобразные отношения
У России и США довольно длительное время были весьма своеобразные отношения, но на протяжении всей истории находилось нечто, объединяющее страны. На это указал президент Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Что касается американцев, у нас всегда были — на протяжении очень длительного времени — очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами», — указал глава государства.
Россия, отметил Путин, поддерживала стремление страны к независимости от Великобритании, поставляла оружие и помогала деньгами.
«Север поддерживали в ходе войны Севера и Юга», — напомнил президент.
Обеим сторонам, добавил он, удавалось находить то, что их объединяло.
На днях американский лидер Дональд Трамп признал, что Путин показал себя как настоящий профессионал в условиях санкционного давления.