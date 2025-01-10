Технолог Косникова: для создания блестящих овощей пригоден только пищевой глиттер

Новый кулинарный тренд в соцсетях — соленые огурцы с блестками. О безопасности модного веяния для здоровья рассказала пищевой технолог Ольга Косникова в интервью сайту «Гастрономъ» .

По словам специалиста, чтобы создать glickles, в банку с огурцами добавляют пищевой глиттер и встряхивают. Этот прием делает блюда визуально привлекательнее, не влияя на вкус. Блестящие овощи можно приготовить из разных продуктов, например, цветной капусты, передает 7Дней.ru.

Однако важно использовать только пищевой глиттер, который безопасен для употребления. Основа пищевых блесток — натуральные алюмосиликаты, но необходимо проверять безопасность продукта, подчеркнула Косникова.