Talantix: 67% работодателей могут отказать кандидатам из-за неопрятного внешнего вида

Более 67% российских работодателей признались, что неопрятный внешний вид соискателя на собеседовании становится для них тревожным сигналом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты опроса компании Talantix.

Чаще всего на имидж потенциальных работников обращают внимание при найме в сферах «Финансы, бухгалтерия» и «Транспорт, логистика, перевозки». В этих случаях опрятность сотрудников определяет общий имидж бренда компаний.

Кроме того, отказать в приеме на работу могут в случае несовпадения резюме с устным рассказом кандидата, неохотного ответа на вопросы и неумения подтвердить свою квалификацию.