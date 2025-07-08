В Подмосковье 15 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

В Ступине микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии пострадали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Около 12 часов 8 июля 2025 года на трассе рядом с селом Старая Ситня городского округа Ступино водитель микроавтобуса не справился с управлением и улетел в кювет.

«В результате автобус перевернулся, и в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь», — добавили в ведомстве.

Ступинская городская прокуратура проверит обстоятельства аварии и оценит, насколько перевозчик соблюдает законы о безопасности на дорогах и перевозке пассажиров. На месте происшествия работает заместитель Ступинского городского прокурора Александр Черников.

Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали произошедшего, сообщили в  пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
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ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
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Ранее иномарка сорвалась с моста в Нижнем Тагиле, погибли трое. По данным ГАИ, водитель не справился с управлением и влетел в ограждение, после чего машина упала в воду.

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