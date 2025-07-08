В Подмосковье 15 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Ступине микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии пострадали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Около 12 часов 8 июля 2025 года на трассе рядом с селом Старая Ситня городского округа Ступино водитель микроавтобуса не справился с управлением и улетел в кювет.

«В результате автобус перевернулся, и в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь», — добавили в ведомстве.

Ступинская городская прокуратура проверит обстоятельства аварии и оценит, насколько перевозчик соблюдает законы о безопасности на дорогах и перевозке пассажиров. На месте происшествия работает заместитель Ступинского городского прокурора Александр Черников.