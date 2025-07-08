Минобразования Подмосковья рассказало молодежи о стажировках в госуправлении

Программу организует Росмолодежь при поддержке Минтруда и Минобрнауки. Ее цель — помочь молодым специалистам развить профессиональные навыки и ближе познакомиться с работой федеральных ведомств. К участию приглашают граждан России и других стран от 18 до 35 лет: студентов бакалавриата и специалитета, а также молодых сотрудников, уже работающих в системе государственного и муниципального управления.

Участников ждет обучающая программа и двухнедельная стажировка в федеральных органах власти, которая пройдет в октябре.Чтобы попасть на стажировку, нужно подать заявление, прикрепить резюме, эссе и пройти тестирование. По итогам конкурса выберут 200 участников, 50 из которых получат звание «Лучший стажер», дипломы, подарки и индивидуальные рекомендации по развитию карьеры.

Регистрация открыта до 11 августа на сайте.