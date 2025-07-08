Почетного жителя Фрязина Ивана Жучкова поздравили с 99-летием

Глава Фрязина Дмитрий Воробьев и руководитель фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов Александра Киреева навестили ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя городского округа Ивана Жучкова. Они вручили полковнику и заслуженному работнику образования Московской области цветы и подарки.

Иван Жучков родился в 1926 году в Уссурийске. В 1943 году он поступил в школу авиамехаников, а через год отправился служить на 1-й Украинский фронт. Иван Жучков участвовал в Венской и Берлинской операциях, его наградили орденами «Отечественной войны» I и II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Вены» и «Жукова».

Более 40 лет Иван Жучков живет во Фрязине, много лет он трудился в «Лицее». Там он основал музей боевой славы, а его учебно-методические разработки по основам безопасности жизнедеятельности признали лучшими в регионе. В этом году Иван Жучков создал выставку «Гордимся Победой!», которую разместили во Дворце культуры «Исток». Он продолжает собирать исторические материалы, проводит экскурсии для детей.

«От всей души пожелал Ивану Жучкову крепкого здоровья, долголетия и мирного неба над головой. Его жизнь — пример мужества, преданности делу и безграничной любви к Родине!» — сказал Дмитрий Воробьев.