Китай должен осудить действия России на Украине, если хочет сохранить отношения с Евросоюзом. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее слова привело немецкое издание Stern .

«Китай де-факто поддерживает военную экономику России», — заявила она.

По словам фон дер Ляйен, позиция Си Цзиньпина ведет к нарастанию нестабильности и напряженности в Европе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что глава КНР, прежде чем начать военную операцию против Тайваня, позвонит в Москву и попросит российского лидера Владимира Путина атаковать НАТО, чтобы отвлечь внимание Европы.

В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что генсек «обожрался галлюциногенных грибов», и посоветовал нидерландцу учить русский язык.