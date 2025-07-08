Трамп пообещал Зеленскому отправить десять Patriot

Президент США Дональд Трамп в беседе с Владимиром Зеленским обещал оперативно отправить десять комплексов противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщило издание Axios .

«Два источника сообщили, что Трамп пообещал немедленно отправить 10 противоракет Patriot — меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки, — и помочь найти другие способы поставок», — написали журналисты.

Накануне этого разговора президент США встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как сообщает Axios, Мерц попросил Трампа снять запрет на отправку ракет-перехватчиков в Украину. Канцлер также выразил готовность приобрести дополнительные батареи Patriot у США и передать их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии передать Украине одну из своих батарей. Однако стороны не достигли соглашения.

Ранее зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Трамп «катается на любимых политических качелях», когда делает заявления о России и Украине. Американский президент делал противоречивые заявления о переговорах с Путиным. Он то выражал удовлетворение диалогом, то говорил о разочаровании. Кроме того, сначала он обещал не поставлять оружие Украине, но затем изменил свою позицию, подчеркнул Медведев.