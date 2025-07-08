Расписание автобуса № 49 изменилось в Наро-Фоминске

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области информирует жителей Наро-Фоминского городского округа об изменениях в расписании движения автобусного маршрута № 49, связывающего Тарасково, КЭЧ, станцию Селятино и станцию Апрелевка. В целях оптимизации транспортного обслуживания населения и повышения удобства пользования общественным транспортом, внесены корректировки во время отправления автобусов по данному маршруту.

Теперь от остановочного пункта «Больница» в направлении КЭЧ автобусы будут отправляться по следующему расписанию: 10:40, 11:20, 12:55, 14:00, 14:50, 15:40, 16:30 и 17:35.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует жителям ознакомиться с актуальным расписанием движения автобусов по маршруту № 49 на официальном сайте Мострансавто.