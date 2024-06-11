SuperJob: топ профессий с самыми необоснованно высокими зарплатами возглавили депутаты

Депутаты возглавили топ профессий с самыми неоправданно высокими зарплатами. Эту профессию выделили 17% россиян. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование SuperJob.

IT-специалисты заняли вторую строчку с 13% голосов, государственные служащие оказались на третьем месте с 8%.

На четвертой позиции рейтинга — руководители и директора, чьи зарплаты кажутся неоправданными (проголосовали 7% опрошенных). По 5% респондентов указали на менеджеров и футболистов как на профессии с чрезмерными доходами.

Артисты и блогеры также были отмечены как переоцененные, по 4% и 3% соответственно.

Отмечается, что в опросе сервиса SuperJob приняли участие 1,6 тысячи россиян.

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