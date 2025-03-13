SuperJob: больше половины петербуржцев используют ИИ

Почти половина жителей Санкт-Петербурга (52%) уже применяют нейросети. Среди молодежи до 35 лет этот показатель составляет 68%, а среди респондентов старше 45 — всего 22%. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на SuperJob.

Применение искусственного интеллекта имеет отличия в зависимости от пола и цели пользователя. Мужчины обращаются к нейросетям чаще женщин (53% против 42%), в основном для личных нужд и учебы. Женщины же предпочитают использовать ИИ в работе (17% против 15% у мужчин).

Больше половины пользователей (57%) довольны качеством работы нейросетей, а 26% полностью удовлетворены. По данным аналитиков, треть петербуржцев применяют ИИ для личных целей, шестая часть — для профессиональных задач, а седьмая — для обучения.