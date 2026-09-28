Суд признал законным постановление Управления о привлечении ООО «СЭРК» к административной ответственности﻿

Ранее Управлением по итогам рассмотрения дел о нарушении законодательства о рекламе были приняты решения о признании в действиях ООО «СЭРК» нарушения, выразившегося в направлении рекламного сообщения без надлежаще полученного согласия на электронную почту физического лица.

На основании принятого решения Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО «СЭРК» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «СЭРК» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-58095/26).