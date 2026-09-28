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    Суд признал законным постановление Управления о привлечении ООО «СЭРК» к административной ответственности﻿

    Ранее Управлением по итогам рассмотрения дел о нарушении законодательства о рекламе были приняты решения о признании в действиях ООО «СЭРК» нарушения, выразившегося в направлении рекламного сообщения без надлежаще полученного согласия на электронную почту физического лица.

    На основании принятого решения Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО «СЭРК» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

    Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

    Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «СЭРК» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-58095/26).

    Интересно

    В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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