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    Суд приговорил самарца к 18,5 года колонии за убийство знакомой

    Самарский областной суд назначил 55-летнему местному жителю 18 с половиной лет колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью, сообщает volga.news.

    По данным региональной прокуратуры, в феврале 2025 года мужчина у себя дома распивал алкоголь с 35-летней знакомой. Во время ссоры ему показалось, что женщина его оскорбила.

    Мужчина ударил знакомую по голове, а затем продолжил избиение. Уже упавшей женщине он нанес 54 удара молотком и топориком. Она скончалась на месте от полученных травм.

    Помимо лишения свободы, суд назначил осужденному полтора года ограничения свободы.

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    Razmik Zackaryan/URA.RU