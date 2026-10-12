Суд приговорил самарца к 18,5 года колонии за убийство знакомой

Самарский областной суд назначил 55-летнему местному жителю 18 с половиной лет колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью, сообщает volga.news .

По данным региональной прокуратуры, в феврале 2025 года мужчина у себя дома распивал алкоголь с 35-летней знакомой. Во время ссоры ему показалось, что женщина его оскорбила.

Мужчина ударил знакомую по голове, а затем продолжил избиение. Уже упавшей женщине он нанес 54 удара молотком и топориком. Она скончалась на месте от полученных травм.

Помимо лишения свободы, суд назначил осужденному полтора года ограничения свободы.