Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Экофабрика» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» о внесении сведений в отношении ООО «Экофабрика» в РНП по факту по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку спецодежды для работников столовых.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Экофабрика» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-123547/24).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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