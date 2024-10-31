Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении ООО «Климат-Т» и ООО «Каус Медиа» Закона о защите конкуренции

Ранее операторами электронных торговых площадок АО «АГЗРТ», АО «Сбербанк-АСТ», ООО «РТС-тендер» и АО «ЕЭТП» были предоставлены сведения о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Климат-Т» и ООО «Каус Медиа», совершенных в ходе проведения электронных аукционов для нужд различных заказчиков.

ООО «Климат-Т» не согласилось с решением и предписанием Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении требований ООО «Климат-Т» и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-287846/2023).