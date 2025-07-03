Свыше 50 студентов посетили день открытых дверей в МОНИКИ

Московский областной научно-исследовательский институт имени М. Ф. Владимирского 2 июля распахнул свои двери для будущих врачей. Более 50 студентов медицинских вузов со всей России приехали, чтобы увидеть изнутри работу медицинского учреждения, которое действует уже более 250 лет.

Программа мероприятия включала увлекательное путешествие по страницам истории отечественной медицины, экскурсии по современным отделениям института и насыщенную образовательную программу.

Почетными гостями стали заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин и председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.

«В Московской области — беспрецедентные меры социальной поддержки и высокий уровень заработной платы. У нас очень конкурентные условия по мотивационной части для новых специалистов. Это не только новые поликлиники и новые стационары. Меняем не только внешний облик, но и всю начинку стационарных корпусов. Работаем максимально в цифре», — подчеркнул Забелин.

Он пригласил будущих врачей пройти ординатуру именно в МОНИКИ.

В рамках дня открытых дверей лекцию прочитала заместитель министра здравоохранения области Ирина Кононова.

Институт имени Владимирского традиционно уделяет особое внимание поддержке молодых кадров. Здесь успешно работает система наставничества, а первичная профсоюзная организация помогает новым сотрудникам адаптироваться к профессиональной деятельности.