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    Страховой эксперт Остудин назвал дорогие ошибки водителей после ДТП

    Ремонт автомобиля до осмотра страховой компанией грозит полной или частичной потерей возмещения. Об этом предупредил страховой эксперт Ярослав Остудин, сообщает NEWS.ru.

    Остудин пояснил: страховщик может отказать в выплате полностью или частично, если после ремонта невозможно достоверно установить характер повреждений и размер ущерба. После подачи заявления потерпевший должен предоставить поврежденную машину для осмотра и экспертизы. Игнорирование этого требования осложнит дальнейшие разбирательства.

    Эксперт посоветовал тщательно фиксировать обстоятельства аварии: делать разноплановые фото и видео, уделять внимание деталям. Скрытые повреждения могут обнаружиться позже.

    Перед подписанием документов необходимо проверить перечень повреждений. Если в акте нет, например, разбитой фары, впоследствии доказать ее связь с аварией будет сложнее.

    Попытка договориться на месте без экспертной оценки также может обернуться лишними расходами, пишет «Мойка 78».

    По словам Остудина, автомобилисты нередко переплачивают на эмоциях. При недостаточном страховом возмещении разницу могут взыскать с виновника ДТП.

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