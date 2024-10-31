Стоимость аренды офисов в Санкт-Петербурге увеличилась на рекордные 27%

Рост цен на аренду офисных помещений в Санкт-Петербурге побил исторический рекорд. С начала 2024 года арендная ставка подорожала на 27%, сообщает РБК со ссылкой на агентство элитной недвижимости.

Так, средняя стоимость аренды квадратного метра офиса достигла 850 рублей в месяц. За «квадрат» помещения класса «В» арендаторы теперь отдают порядка 1,7 тысячи рублей ежемесячно, это на 13% больше, чем в прошлом году, пишет mk.ru.

При этом эксперты отмечают высокий спрос на офисные площади Северной столицы. За год объем свободных предложений снизился в 2,5 раза. Напряжение на этом рынке арендной недвижимости спадет не раньше 2026 года.