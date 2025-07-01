Лекция о сборной СССР по футболу прошла в Химках

Открытый урок истории о самых известных советских футболистах провели в школе «Флагман» в Химках. Познавательную лекцию приурочили к значимой дате — дню финального матча чемпионата Европы 1988 года.

Школьникам рассказали, что в 1988 году сборная Советского Союза по футболу достигла вершины спортивных достижений. Находясь на пике успеха, команда заслужила титул чемпиона Европы.

«Сборная Советского Союза показала выдающуюся игру, которая вдохновляет поколения до сих пор. Такие уроки помогают молодежи ценить спортивные достижения прошлого и стремиться к новым высотам», — отметил директор школы «Флагман», муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Подобные встречи в Химках проводят ежедневно в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Ее цель — сохранить и передать подрастающему поколению историческое и культурное наследие страны. Так, в округе провели уже более 1,2 тысяч мероприятий. Среди них — мастер-классы, кинопоказы, турниры, семинары.