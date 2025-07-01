Песков: Кремль использует новый российский мессенджер в своей работе

Российские власти используют все сервисы нового российского мессенджера после полноформатного запуска. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что сейчас руководство страны ожидает пока платформа заработает в полную силу.

«Как только мессенджер будет, скажем так, полноформатно уже в рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля, отвечая на вопросы о блокировке других платформ, отметил, что в отсутствие конкуренции российский мессенджер не сможет развиваться должным образом. При этом он добавил, что все приложения по передаче текстовых и голосовых сообщений должны соблюдать российское законодательство.

Создатели нового российского мессенджера Max объявили, что общее число зарегистрированных пользователей достигло одного миллиона. С момента запуска платформы россияне совершили 420 тысяч звонков и отправили 14 миллионов текстовых сообщений.