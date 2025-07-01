Освобожденный по УДО актер Ефремов скоро вернется к съемкам

Досрочно освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов в ближайшем будущем порадует зрителей новыми ролями, потому что профессия для него — якорь по жизни. Об этом в интервью News.ru заявил актер Михаил Пореченков.

«То, что он вернется к профессии, — это прекрасно. Это будет такой якорь, который будет его держать в этой жизни. Я думаю, что у него много творческих планов, и думаю, что он еще нас порадует», — сказал он журналистам.

Пореченков также отметил талант своего коллеги и пожелал ему удачи и здоровья.

Ранее режиссер Никита Михалков сообщил, что после восстановления Ефремов выйдет на работу в его театр «Мастерская 12». Артисту предложили роль в спектакле по фильму «Без свидетелей». Партнером по сцене станет дочь режиссера Анна.