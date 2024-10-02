Стилист Лисовец: возрождение глянцевых изданий в РФ поможет развитию модной индустрии

Глянцевые журналы в РФ только начинают свое возрождение после ухода из страны крупных международных игроков. Продвижение данной сферы поможет развитию модной индустрии. Об этом рассказал стилист Владислав Лисовец в беседе с ИА НСН .

По его словам, в настоящее время в России остались только три-четыре подобных издания-долгожителя.

«Думаю, хорошо сделанный продукт сможет занять место ушедших глянцевых изданий про моду, образ жизни, статус, отдых», — подчкернул эксперт.

Он также отметил, что в стране есть аудитория, заинтересованная в глянцевых журналах. А вот «красивых помощников» для получения такой информации нет, добавил стилист.