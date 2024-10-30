Стилист Ксенофонтова: трендом зимнего сезона станут вязаные шарфы и утепленные платки

В преддверии холодов важно грамотно подойти к выбору шарфа, чтобы он был не только модным аксессуаром, но и защищал даже от самых суровых морозов. О трендах этой зимы рассказала стилист Олеся Ксенофонтова, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, самыми актуальными моделями станут утепленные платки, а также шарфы объемной и крупной вязки. Уже несколько лет из моды не выходит снуд. Этот фасон удобен тем, что его не нужно завязывать специальным образом, а при необходимости можно накинуть на голову.

Одними из самых теплых и изящных считаются кашемировые шарфы. Новинкой этой зимы станет максимально длинная модель. Она поможет визуально удлинить силуэт фигуры, отметила Ксенофонтова.