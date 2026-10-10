Инфекционист Жемчугов посоветовал мыть руки после контакта с яйцами

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что мыть яйца перед варкой необязательно, но руки после контакта с ними нужно вымыть. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

По его словам, на скорлупе могут находиться микробы, в том числе сальмонелла.

«Мыть или не мыть яйца — зависит от того, что предполагается делать с содержимым яйца. Если салат, то есть яйца кладут в кипяток и варят, то мыть их перед этим необязательно, если они не загрязнены чем-то. А вот руки после того, как вы потрогали яйца, стоит помыть, потому что на яйцах содержатся микробы», — сказал он.

Жемчугов отметил, что курица и курятник не стерильны. Если из яйца планируется приготовить блюдо при низкой температуре или использовать продукт в сыром виде, яйца следует помыть. Микробы чаще всего кишечные, самые неприятные — сальмонелла, которая может размножиться в блюде и вызвать пищевую токсикоинфекцию.