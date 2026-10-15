Врач Павлова перечислила продукты, которые стоит включить в рацион осенью

Врач общей практики Елена Павлова рассказала, что осенью рацион должен быть теплым, сытным и богатым витаминами. Об этом сообщила «ФедералПресс» .

Осенью рацион должен быть теплым и богатым витаминами для поддержки иммунитета. Врач рекомендует налегать на сезонные овощи (тыква, морковь, капуста) и фрукты (яблоки, клюква, шиповник), которые дают клетчатку и витамин С.

Белок лучше получать из теплой и легкой пищи: птицы, нежирной северной рыбы (омега-3 помогают от сезонной хандры) и бобовых. Основу энергии должны составлять цельные злаки (гречка, овсянка), а усвоение витаминов поддержат растительные масла, орехи и согревающие специи (имбирь, куркума). Холодные напитки и сырые продукты стоит ограничить, чтобы не нагружать пищеварение.