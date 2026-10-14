Нутрициолог Милаева назвала тыкву полезной для поддержания уровня железа

Осенью стоит добавить в рацион тыкву — низкокалорийный овощ, богатый бета-каротином, калием и витамином C. О пользе овоща рассказала нутрициолог Елена Милаева в беседе с aif.ru .

В 100 граммах сырой тыквы содержится всего около 22 ккал, при этом она обеспечивает организм впечатляющим набором нутриентов: бета-каротином (особенно в мускатных сортах), железом, калием, витамином С, клетчаткой, пектином, лютеином и зеаксантином. Витамин С помогает усваивать растительное железо, калий необходим для работы сердца, а клетчатка и пектин поддерживают пищеварение и здоровую микрофлору. Бета-каротин, превращающийся в витамин А, важен для зрения, кожи и иммунитета, пишет KP.RU.

Хотя в 100 граммах тыквы содержится около 0,8 мг железа, оно усваивается хуже, чем из мяса, поэтому овощ не заменит продукты животного происхождения при лечении анемии. Среди сортов выделяется мускатная тыква, богатая бета-каротином. Ранее эндокринолог Цатурян отметила, что одышка и головокружение могут быть неочевидными признаками дефицита железа.