Специалисты Росстата зафиксировали снижение уровня бедности в конце прошлого года

По данным Росстата, в последнем квартале прошлого года количество людей с доходом ниже границы бедности в России уменьшилось до 5,3%. Об этом сообщило издание «Ридус» .

Ежемесячный доход этой группы составляет менее 16 079 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года уровень бедности снизился на 0,9%.

Специалисты отмечают, что на уменьшение количества бедных повлиял рост зарплат, доходов от собственности и предпринимательства. Свою роль сыграли социальные программы для уязвимых групп населения.

На конец января суммарная задолженность по заработной плате в России составила 370,5 миллиона рублей, сообщили в ведомстве.