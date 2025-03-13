Специалисты Росстата зафиксировали снижение уровня бедности в конце прошлого года
По данным Росстата, в последнем квартале прошлого года количество людей с доходом ниже границы бедности в России уменьшилось до 5,3%. Об этом сообщило издание «Ридус».
Ежемесячный доход этой группы составляет менее 16 079 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года уровень бедности снизился на 0,9%.
Специалисты отмечают, что на уменьшение количества бедных повлиял рост зарплат, доходов от собственности и предпринимательства. Свою роль сыграли социальные программы для уязвимых групп населения.
На конец января суммарная задолженность по заработной плате в России составила 370,5 миллиона рублей, сообщили в ведомстве.
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