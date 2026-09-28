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    Специалист Хрулев уточнил, что при отоплении в угловой комнате должно быть не менее +20 °C

    Жильцы вправе потребовать снижения платы за отопление, если температура в квартире ниже нормы. Об этом рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев, сообщает RT.

    После запуска отопления воздух в обычной жилой комнате должен прогреваться минимум до +18 °C, в угловой — до +20 °C. В районах с особенно холодным климатом нормы составляют +20 и +22 °C соответственно. С полуночи до пяти утра температура может снижаться не более чем на три градуса. Днем она должна соответствовать норме.

    Хрулев уточнил, что при проверке измеряют температуру воздуха, а не радиатора. Если в квартире холоднее нормы, жилец должен обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и получить номер зарегистрированного обращения. Проверку проводят в течение двух часов, если жильцы не согласовали другое время.

    Результаты замеров и причину нарушения следует зафиксировать в акте вместе с представителем управляющей организации. С ним также стоит согласовать срок ремонта, дату повторной проверки и письменно закрепить перерасчет с момента обращения.

    На жалобу о качестве услуги исполнитель должен ответить в течение трех рабочих дней. Если нарушение подтвердится, плату за отопление уменьшат. При отсутствии акта жильцы могут использовать записи, показания свидетелей и заключение специалиста.

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